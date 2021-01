PvdA-leider Asscher in quarantaine, mist coronadebat

PvdA-leider Lodewijk Asscher moet het coronadebat in de Tweede Kamer woensdag aan zich voorbij laten gaan. Een van zijn kinderen is positief getest op het coronavirus, daarom gaat hij in quarantaine, twittert hij.

Asscher is zelf ook getest. Hij bleek niet besmet. Bij het debat over de verlengde lockdown die het kabinet dinsdagavond aankondigde, laat hij zich vervangen door zijn collega Lilianne Ploumen.

De PvdA houdt later deze week haar partijcongres. Of de quarantaine van Asscher daarvoor gevolgen heeft, is volgens een woordvoerder nog onduidelijk. Hij wijst er wel op dat het congres al grotendeels digitaal zou worden gehouden.

Volgende week bespreekt de Tweede Kamer het eindrapport van de ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht. Of Asscher aan dat beladen debat zelf deel zal kunnen nemen, is evenmin duidelijk. Hij is zelf als oud-minister van Sociale Zaken nauw betrokken bij het toeslagendossier.