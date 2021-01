Cel en tbs voor vrijwilliger voedselbank Boxtel om kindermisbruik

De rechtbank in Den Bosch heeft een voormalig vrijwilliger voor de voedselbank uit Boxtel vijf jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd wegens ontucht met vijf jonge kinderen. De 66-jarige man leerde de slachtoffertjes kennen via zijn werk voor de voedselbank. Hij bouwde een band op met de ouders – veelal alleenstaande moeders – en de kinderen. Na verloop van tijd bood hij zich aan als oppas, waarbij hij de kinderen ook meenam naar zijn eigen huis.

Tussen 2014 en 2019 pleegde hij volgens de rechtbank verregaande ontucht met twee jongetjes. Ook misbruikte hij hun zusje. In verschillende periodes tussen augustus 2017 en augustus 2019 pleegde hij ontucht met twee andere jongetjes.

De man maakte ook kinderpornografie. Bij zijn arrestatie stuitte de politie in het huis van de man op bijna zevenhonderd zelfgemaakte foto’s en video’s met kinderporno. Er zijn geen aanwijzingen dat hij dit materiaal heeft verspreid.

De man had het voorzien op kwetsbare gezinnen, stelt de rechtbank vast. Hij gaf de kinderen namens de voedselbank cadeautjes en deed zich voor als kindervriend. De rechtbank wees er in het vonnis op dat de getroffen ouders zich schuldig voelen dat zij de man in hun leven en tot hun kinderen hebben toegelaten. De rechter rekent de man het misbruik van vertrouwen zwaar aan.

Gedragsdeskundigen hebben vastgesteld dat de man een pedofiele stoornis heeft. De rechtbank volgde de deskundigen niet in hun conclusie over het gevaar voor herhaling, dat zij als laag hebben ingeschat. Uit nader onderzoek van de politie is gebleken dat de man in zijn tuin kinderporno had verstopt dat van vóór 2014 dateerde. Bovendien wil de man geen volledige openheid van zaken geven over het gepleegde misbruik en ontkent hij zijn pedofiele gevoelens. Om de kans op herhaling in te dammen heeft de rechtbank de tbs-maatregel opgelegd. Ook krijgt hij een contactverbod met de betrokken ouders en kinderen en mag hij na het uitzitten van zijn celstraf niet in Boxtel komen en geen contact hebben met minderjarigen.