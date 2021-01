OMT: volgende coronagolf waarschijnlijk niet te voorkomen

Nederland krijgt waarschijnlijk te maken met een nieuwe golf van coronabesmettingen. Daarvoor waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak. “Naar verwachting kan niet voorkomen worden dat er een volgende golf van Covid-19-gevallen komt, veroorzaakt door verspreiding van mutanten van het virus met verhoogde besmettelijkheid”, stelt het OMT.

Het OMT heeft het onder meer over de Britse variant, die onlangs in het Verenigd Koninkrijk opdook. Ondanks strenge maatregelen verspreidde de mutatie van het coronavirus zich daar zo snel, dat ziekenhuizen overbelast raakten en ambulances buiten moesten wachten met mensen die niet konden worden opgenomen.

Het aantal positieve tests in Nederland daalt de laatste tijd, maar het zogeheten reproductiegetal blijft net onder de 1 hangen. Dat betekent dat de uitbraak stabiel blijft. De situatie is volgens de adviseurs “ronduit kwetsbaar”. Tegenover de voorzichtige daling van het aantal besmettingen met de ‘oude’ coronavarianten, staat een snelle toename van het aantal gevallen van de Britse variant. Die mutatie heeft een hoger reproductiegetal. Daarom pleitte het OMT voor een avondklok. Die regel kan het reproductiegetal, dus het tempo van verspreiding, met 8 tot 13 procent laten dalen. Dat is volgens het OMT een substantieel effect.