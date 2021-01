Burgemeester kondigt noodverordening af voor Venlo

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft het zondagavond afgekondigde noodbevel omgezet in een noodverordening. Ook het gebied waarvoor deze noodverordening geldt, is uitgebreid. De verordening gaat per direct in en geldt voor de stadsdelen Venlo, Tegelen en Blerick, maakte de gemeente Venlo maandag bekend.

De gebieden zijn bovendien aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er ook zonder aanleiding mensen kan aanhouden en fouilleren. De maatregelen zijn tot en met 9 februari van kracht. Het verschil tussen een noodbevel en een noodverordening is volgens een woordvoerder van de gemeente, dat een verordening voor langere tijd geldt en voor iedereen in een bepaald gebied.

Scholten besloot tot de maatregelen na de rellen zondagavond, met name rond het station, waar veel vernielingen zijn aangericht. Ook raakte een agent gewond toen een relschopper een steen door de ruit van de patrouillewagen gooide.

Scholten veroordeelt deze wandaad. “Als je een steen door de ruit van een politieauto gooit en daarmee een politieagent verwondt, dan ben je voor mij niet meer dan tuig van het laagste niveau”, zegt Scholten maandag op een videoboodschap. “Stop hiermee! Want we sporen je op, je krijgt je straf en je zult voor de rest van je leven daar last van houden.”

Ook riep Scholten mensen op zich niet te laten be├»nvloeden door alle oproepen en commentaren op social media. “Want dat is het niet waard”, zei de burgemeester. “Blijf thuis. Doe het voor jezelf, maar ook voor ons allemaal.”

Tenslotte dankte Scholten de politie voor de inzet op zondagavond. “Dankzij hun werk is de rust redelijk snel teruggekeerd. Laten we er samen voor zorgen dat dit zo blijft”.