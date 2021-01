CNV: rellen zoveelste klap voor werkenden in de frontlinie

De grootschalige rellen en plunderingen in veel steden van de afgelopen dagen zijn de zoveelste klap voor de werkenden in de frontlinie tegen de coronacrisis. “Ongehoord”, zegt vakbond CNV.

“Duizenden werkenden worden hierdoor zeer direct geraakt: hulpverleners, zorgpersoneel, politie, vuilnisophalers, ambulancepersoneel, supermarkt- en ander winkelpersoneel. Ook mensen die werken in sectoren die op omvallen staan, krijgen een harde klap. Het vernielen van een winkel of hotel kan voor bedrijven het laatste zetje zijn richting faillissement”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Met deze rellen zijn we wereldnieuws. Beschamend.”

Volgens CNV worden vooral mensen in vitale beroepen getroffen door de rellen. “Opnieuw blijkt dat deze groep werkenden het zwaarst in de frontlinie staat. Ze krijgen niet alleen weinig betaald maar krijgen ook nu weer klappen. Het is schrijnend dat, nu de overheid een maatregel neemt die heel Nederland uit de coronacrisis moet helpen, juist zij zo worden getroffen.”

De bond roept op tot lik-op-stukbeleid voor de relschoppers. “Iedereen die schade toebrengt, moet deze uit eigen zak betalen aan getroffen ondernemers. Zo snel mogelijk. Daarnaast moeten mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken, niet slechts een boete maar een strafblad krijgen. Dit geweld moet met hand en tand worden bestreden”, stelt Fortuin. CNV spreekt waardering uit voor alle werkenden, zoals de politie, brandweer, zorgverleners en winkelpersoneel, die de laatste dagen zo kordaat hebben opgetreden.