Eerste snelrechtzitting woensdag over Museumpleinrellen

De eerste verdachte van rellen op het Amsterdamse Museumplein moet woensdag op een snelrechtzitting verschijnen. Het gaat om een 46-jarige Amsterdammer die vorige week zondag werd aangehouden bij de ongeregeldheden op het plein.

Bij de rellen arresteerde de politie toen 143 personen. De meesten werden snel weer vrijgelaten, maar een aantal moet zich voor de politierechter verantwoorden. Vrijdag is er volgens het Openbaar Ministerie een tweede snelrechtzitting, waarbij een 36-jarige man uit Almere terechtstaat die tegen het schild van de ME trapte. Een foto van de ‘flying kick’ van deze man werd in de media breed verspreid. Begin maart moeten nog zeven mensen bij de politierechter verschijnen. Dat zijn geen snelrechtzittingen.

Afgelopen zondag liep het opnieuw uit de hand op het Museumplein. De politie hield toen 190 personen aan. Maandag werd bekend dat daar nog 27 van vast zaten voor openlijke geweldpleging. Het OM komt later met de beslissingen in deze zaken.