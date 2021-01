50.000 mensen van 85 tot 89 jaar uitgenodigd voor vaccinatie

De eerste 50.000 mensen uit de groep in de leeftijd van 85 tot en met 89 jaar ontvangen vrijdag een uitnodiging voor een coronavaccinatie, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze kunnen vervolgens zelf een afspraak maken voor de vaccinatie via de GGD.

Op de GGD-vaccinatielocatie krijgen ze het coronavaccin van BioNTech/Pfizer toegediend.

Ook op zaterdag en in de komende week worden nog uitnodigingen verstuurd naar de 85- tot 89-jarigen. In totaal krijgen ongeveer 285.000 mensen in deze leeftijdscategorie een uitnodiging.