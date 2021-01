Rutte wil dinsdag terugkomen op scholen en afbouw van lockdown

Minister-president Mark Rutte hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen wanneer kunnen worden afgebouwd. Daarbij heeft het onderwijs de hoogste prioriteit, zegt hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De premier schaart zich achter minister Wopke Hoekstra (Financiën), die zegt dat het raar moet lopen willen de basisscholen niet op 8 februari weer open gaan.

“We snappen dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief”, zegt Rutte. Daarom blijft het kabinet de komende dagen “kijken hoe we straks ons leven stap voor stap weer kunnen terugkrijgen”. De premier zegt daar dinsdagavond op terug te willen komen tijdens een persconferentie samen met zorgminister Hugo de Jonge.

Wat betreft de scholen houdt Rutte wel een slag om de arm. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus, onderzoekt nog of kinderen de Britse coronavariant meer verspreiden dan het oorspronkelijke virus. De eerste resultaten stemmen volgens de premier hoopvol, maar hij wil pas een besluit nemen op basis van “de nieuwste inzichten”.

Het kabinet is er volgens Rutte van meet af aan duidelijk over geweest dat heropening van het basisonderwijs voorrang krijgt. Van de lagere scholen vindt hij het “misschien wel het ergst” dat ze dicht zijn. Hij erkent dat de strenge lockdown op jongeren een zware wissel trekt, maar wijst erop dat ook oudere generaties veel last hebben van de maatregelen.

De omstreden avondklok staat volgens Rutte bovenaan het lijstje van maatregelen die het kabinet zo snel mogelijk weer wil schrappen. “Iedereen wil van dat ding af”, zegt hij. Het uitgaansverbod tussen 21.00 en 04.30 uur blijft in ieder geval tot 9 februari van kracht. Of het daarna weer wordt afgeschaft, blijft afhankelijk van de verspreiding van het coronavirus, aldus Rutte.