Vijf gevallen van Braziliaanse coronavariant in Nederland

Vijf mensen in Nederland hebben de Braziliaanse variant van het coronavirus opgelopen. Het gaat om twee mensen uit de regio Amsterdam en iemand uit Gelderland, die onlangs in Brazilië zijn geweest. Daarnaast is de variant vastgesteld bij twee mensen uit Noord-Brabant. Die hebben volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen reis naar dat Zuid-Amerikaanse land achter de rug.

De Braziliaanse variant is een mutatie van het virus, die onlangs is opgedoken. Eigenlijk gaat het om twee varianten: P1 gaat rond in en om de stad Manaus en P2 komt in heel Brazilië voor. De Gelderlander en de Brabanders hebben type P2, de Amsterdammers hebben de P1-versie.

De Braziliaanse variant lijkt besmettelijker dan het ‘oude’ coronavirus. Het is niet duidelijk of mensen van die variant ernstiger ziek worden dan van het reguliere virus.