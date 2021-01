Noodverordening in meerdere gemeenten wegens mogelijke rellen

In verschillende gemeenten is dit weekeinde een noodverordening van kracht uit angst voor nieuwe ongeregeldheden die samenhangen met de avondklok. De politie heeft op de plaatsen waar de maatregel van kracht is meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren. Onder meer in Apeldoorn, Venray en Meppel hebben de burgemeesters een noodverordening ingesteld vanwege aangekondigde rellen.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel stelde een noodverordening in voor het centrum van de stad, het gebied daar vlak buiten en het stationsgebied. De maatregel, voor onbepaalde tijd, geldt dagelijks tussen 17.00 en 06.00 uur. In Apeldoorn gaat de noodverordening zaterdagavond om 21.00 in. Burgemeester Ton Heerts staat in die stad zondag een demonstratie op het Zwitsalterrein toe, maar is voor de zekerheid overgegaan tot een noodverordening. Burgemeester Luc Winants van Venray ontving ook signalen van aangekondigde rellen op zaterdagavond.

Afgelopen week werd ook in onder meer Rotterdam, Den Bosch, Gouda, Venlo, Veen, Sittard-Geleen, Stein, Weert en Leerdam een noodverordening ingesteld. Op veel plaatsen is die nog steeds van kracht.