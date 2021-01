Segers hekelt ‘Haags gedoe’ van collega-politici

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft zich de afgelopen week geërgerd aan de onderlinge “harde en persoonlijke aanvallen” van andere lijsttrekkers. Dat zei hij zaterdag op het digitale congres van zijn partij.

“Ik zag collega’s die al druk aan het formeren waren en zichzelf misschien al als minister of zelfs minister-president zagen”, aldus Segers. Volgens hem “gaat het nu even niet om klein, Haags gedoe, maar om grote keuzes”.

Segers wil afscheid nemen van de “neoliberale levensopvatting” waar de samenleving “aan lijdt”. Volgens de CU-voorman “hebben we in dit land te lang gedaan alsof alles maakbaar is – alsof alles een keuze is, dat mensen kunnen kiezen voor geluk – dat hun falen of ongeluk dus ook alleen maar hun eigen schuld is”.

Die manier van denken heeft volgens Segers geleid tot de toeslagenaffaire en “de drama’s aan de grenzen van Europa, waarbij we zeggen dat we humaan zijn, maar helemaal geen zin hebben in fatsoenlijke opvang van minderjarigen en kwetsbare mensen”.