Bijna 16.000 boetes voor het niet naleven van de avondklok

Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari heeft de politie in het hele land 15.997 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van die maatregel. In de afgelopen 24 uur schreef de politie 980 bekeuringen uit voor het schenden van de avondklok. De afgelopen drie dagen verliepen aanzienlijk rustiger dan in de eerste dagen dat de beperking van kracht was.

Dat is ook terug te zien in het totaal aantal uitgedeelde coronaboetes, de optelsom van bekeuringen voor het schenden van de avondklok, de mondkapjesplicht en het niet houden van onderlinge afstand. Sinds vrijdagochtend schreef de politie landelijk 7315 boetes uit, tegenover alleen al 5959 bekeuringen vorige week zaterdag en zondag. Toen liepen demonstraties in onder meer Den Bosch, Eindhoven en Amsterdam fors uit de hand.

Aangekondigde demonstraties in Amsterdam en Apeldoorn verliepen afgelopen weekeinde ordelijk. In de hoofdstad kwamen zo’n zeshonderd mensen bijeen op het Museumplein. De demonstratie werd niet toegestaan, waarna de politie het plein schoonveegde. Er werden 37 personen aangehouden. In Apeldoorn kwamen ongeveer vierhonderd mensen bijeen tijdens een ‘koffiedrink-demonstratie’. Sinds zaterdag gold al een noodverordening voor het demonstratieterrein, de binnenstad van Apeldoorn en de omgeving van het NS-station. De politie hield een aantal verdachte personen tegen, zei burgemeester Ton Heerts.

De gemeente Eindhoven verbood zondagmiddag twee eerder aangemelde demonstraties (Pegida en een tegen politiegeweld). Er kwamen geen demonstranten naar de Brabantse stad. Wel pakte de politie twee mensen op.

De politie greep in Maastricht wel in toen een grote groep mensen door de binnenstad liep. Daar kregen 56 mensen een bekeuring omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.