D66 wil opheldering over invloed Koninklijk Huis in zaak-Poch

D66 wil opheldering van premier Mark Rutte over mogelijke beïnvloeding van het Koninklijk Huis in de zaak van de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma doelt op een telefoontje dat in 2007 mogelijk is gepleegd vanuit ‘koninklijke kringen’ over het onderzoek naar Poch. Een commissie die de zaak-Poch onderzocht, maakt melding van het telefoontje maar stelt tegelijk dat ze geen bewijs ervoor heeft gevonden.

De D66’er vindt de mogelijke beïnvloeding van het Koninklijk Huis van een strafproces “het meest explosieve” uit het rapport van de commissie-Machielse. Hij wil Rutte dinsdag in het vragenuurtje aan de tand voelen over de kwestie en tegelijk aandringen op een nader onderzoek naar dit onderdeel. “Kennelijk was men in die kringen al op de hoogte van het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Poch bij dodenvluchten in Argentinië. Dit gaat heel erg ver.”

Over de algemene conclusie van de commissie dat de overheid rechtmatig heeft gehandeld, wil Sjoerdsma ook meer weten. Hij wijst erop dat de onderliggende stukken nog niet naar de Tweede Kamer zijn gegaan. “We hebben de afgelopen jaren voortdurend om stukken gevraagd, maar kregen die niet of zwartgelakte versies.”