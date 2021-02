Laagste aantal nieuwe coronagevallen geteld sinds eind september

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3280 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 29 september.

In de afgelopen zeven dagen zijn 29.031 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4147 positieve tests per etmaal. Dat cijfer daalt al weken.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 120 besmettingen aan het licht. In Rotterdam werden 107 inwoners positief getest en in Den Haag en Eindhoven 70. Verder waren er 42 nieuwe gevallen in Utrecht.

Het aantal coronasterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 27 en dat is het laagste aantal sinds 7 december. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want zulke cijfers komen soms met wat vertraging binnen en het cijfer ligt op maandag meestal lager dan andere doordeweekse dagen.