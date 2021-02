OM eist 22 jaar cel tegen verdachten liquidatie IJsselstein

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep tegen Abdelghani el H. en Bowy T. 22 jaar cel geëist, wegens de liquidatie van de 37-jarige Samir Erraghib. Het slachtoffer werd op 17 april 2016 doodgeschoten terwijl hij voor zijn huis in IJsselstein in zijn auto zat, met zijn zevenjarige dochter naast zich. Justitie schrijft de opdracht voor de moord toe aan Ridouan Taghi.

De rechtbank legde de verdachten (beiden 27 jaar oud) eerder twintig jaar cel op. De verdachten ontkennen en hebben beroep aangetekend.

Volgens het OM is het vonnis van de rechtbank helder en overtuigend. De daarin opgenomen bewijsoverwegingen zijn in hoger beroep bevestigd door de toevoeging van een reeks cryptoberichten van de verdachten, aldus het OM. Uit die berichten blijkt onder meer dat het Bowy T. is geweest die heeft geschoten. Justitie houdt niettemin beide verdachten even verantwoordelijk voor de moord. Ze hebben zowel bij de voorbereiding als de uitvoering ervan nauw samengewerkt.

Nadat slachtoffer Errahghib was doorzeefd met kogels, weigerde de vluchtauto van de verdachten. Ze moesten er te voet vandoor. El H. kon kort daarna worden opgepakt in een volkstuinencomplex in de buurt, T. werd later gearresteerd.

Taghi zou Erraghib als verrader hebben beschouwd. De huurmoord is opgenomen op de aanklacht tegen Taghi in het grootscheepse liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.