Wat kunnen we van de bitcoin in 2021 verwachten?

Het nieuwe jaar is nog maar net ingegaan, of de Bitcoin zette zijn opmars flink voort. De munt ging in de eerste week van januari voor het eerst door de grens van 37.000 dollar. Even passeerde de munt de grens van 40.000 dollar. Daarmee verdubbelde de waarde van de cryptomunt in minder dan één maand tijd. Aan de sterke opmars lijkt inmiddels een einde gekomen, maar de voorspellingen voor 2021 zijn positief: de meeste experts verwachten zeker zes cijfers.

Bedrijven maken stap naar bitcoin

De totale waarde van alle bitcoins is door de sterke koersstijging van de digitale munt gestegen naar een bedrag van circa 560 miljard euro. Steeds meer professionele investeerders en bedrijven maken de stap naar bitcoin. Het is één van de redenen dat de munt zó hard in de prijs stijgt. In 2020 kocht MicroStrategy, een groot Amerikaans adviesbedrijf, maar liefst 1 miljard dollar aan bitcoin. Vermogensbeheerder Guggenheim Partners kocht voor 500 miljoen dollar aan bitcoin. Beide bedrijven verwachten dat de bitcoin aan het einde van dit jaar rond de 400.000 dollar waard zal zijn.

Ze zijn niet de enigen die hoge verwachtingen hebben van de bitcoin. Uiteraard kan niemand in een glazen bol kijken, maar er gaan meer geluiden op dat tegen het einde van het jaar de teller op 100.000 dollar staat, en misschien zelfs wel meer. De reden hiervoor is dat er simpelweg een tekort een bitcoin is. Er wordt verwacht dat de bitcoin de 100.000 zal passeren, omdat deze de rol van goud steeds meer zal overnemen. Bitcoin wordt ook wel het digitale goud genoemd.

Bitcoin kopen

Niet alleen bedrijven investeren in bitcoin, ook steeds meer particulieren zien bitcoin als het geld van de toekomst. Hoe jij bitcoin kan kopen, kan veilig en simpel online. Als belegger handel je op de prijsbeweging van de munt zonder deze te hoeven kopen en bewaren. Een belangrijke reden dat steeds meer mensen kiezen om te investeren in bitcoin, komt doordat het risico op inflatie nihil is. Zodra de limiet is bereikt, komen er geen nieuwe bitcoins bij. Fysiek geld is niet duurzaam, een probleem dat bitcoin niet ervaart.

Wat de voorspellingen ook zijn, en of de bitcoin dit jaar de zes cijfers zal bereiken, niemand kan dit met zekerheid zeggen. In het verleden heeft de bitcoin ook al een keer een record gehaald, maar vlak daarvoor stortte de koers in. Dit was in 2017, toen de cryptomunt bijna de 20.000 dollar haalde. In één maand verloor de bitcoin toen 65 procent van zijn waarde. Dit jaar kan dus een jaar van sterke stijgingen zijn, maar daartegenover kunnen ook sterke dalingen staan. Dit maakt de bitcoin tot een risicovolle investering. Daar komt bij dat de regulering steeds strenger wordt. In Nederland moeten cryptobedrijven zich inmiddels registreren bij De Nederlandse Bank.

Als je van plan bent om bitcoin te kopen, is het belangrijk dat je alleen geld erin steekt wat je kunt missen. Het is goed om een financiële buffer achter de hand te hebben, zeker in de tijd, waarin het zomaar kan gebeuren dat je zonder werk komt te zitten. En als je serieus in bitcoin wil investeren, is het belangrijk om je erin te verdiepen.