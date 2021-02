Petitie van docenten voor vaccinatie ruim 25.000 keer ondertekend

Een petitie om het basisonderwijs pas te heropenen nadat het onderwijspersoneel is gevaccineerd tegen corona, is dinsdag al ruim 25.000 keer ondertekend. Een grote groep onderwijzers stelt dat er een bovengemiddeld risico op besmetting is zonder vaccinatie en dat het onjuist is dat jonge kinderen het virus niet kunnen doorgeven.

De petitie is afgelopen zaterdag gelanceerd door de groep leraren. “Door niet gevaccineerd fysiek les te geven kunnen besmettingen onder het personeel oplopen”, zeggen zij. Behalve het laten inenten van het voltallige onderwijspersoneel vragen zij de Tweede Kamer om stil te staan bij de volgorde van het heropenen van scholen. “Maak de schoolweging leidend. Zo heropenen als eerste de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen.”

Onderwijsminister Arie Slob en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken maakten zondag na advies van het Outbreak Management Team (OMT) bekend, dat de basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open gaan. De deskundigen van het OMT raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. “Waar mogelijk” moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, vindt dat ook leerlingen op middelbare scholen vanaf volgende week minstens één keer per week naar school moeten kunnen. Zij zien daarvoor ruimte in het recente advies van het OMT aan het kabinet. Voor eventuele heropening van het voortgezet onderwijs wil het kabinet nog aanvullende informatie bekijken over verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen.