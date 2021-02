Wie gevaccineerd is tegen corona, kan meedoen aan een onderzoek naar bijwerkingen. Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb op de eigen site.

Gevaccineerden krijgen zeven vragenlijsten in een half jaar. “Met dit onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is.” Ook wie nergens last van heeft, kan meedoen.

Aanmelden kan binnen twee dagen na de eerste prik. Belangstellenden kunnen zich ook al vóór die prik melden.