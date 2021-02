Hoogwaterperiode duurt paar dagen langer

Het water in de grote rivieren blijft wat langer hoog staan dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Zaterdag bereikt de Rijn bij Lobith een piek, maar omdat het in het stroomgebied van de rivier in Duitsland en Zwitserland de komende dagen opnieuw gaat regenen, zal de hoge waterstand in Nederland na het weekeinde nog aanhouden. Rijkswaterstaat denkt dat het water pas medio volgende week gaat zakken.

De waterstand van de Rijn bij Lobith bedraagt zaterdag naar verwachting ongeveer 14,50 meter boven NAP. Vanaf 12,00 meter boven NAP gaan uiterwaarden langs Rijn, Waal en IJssel onderstromen. Veel veren en ponten zijn al uit de vaart genomen omdat ze de wal niet meer kunnen bereiken. Kades langs de rivieren staan blank en natuurbeheerders sluiten steeds meer wandelpaden in de uiterwaarden af. Soms omdat die paden onder water verdwijnen, maar ook om grazers die een droog plekje hebben gevonden rust te bieden. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft alvast duizend zandzakken gevuld om indien nodig noodmaatregelen langs dijken te kunnen nemen.

De Maas stijgt donderdag weer even, nadat die rivier afgelopen weekeinde al een piek bereikte. Nu passeert een klein hoogwatergolfje door de aanhoudende regen. Vrijdag zakt het water weer. Op plekken waar dat nodig is, zijn waterkerende schotbalken geplaatst. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om het waterpeil zo goed mogelijk te regelen.