Rijkswaterstaat: wees dit weekend alert als je de weg op gaat

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om dit weekend alert te zijn en goed alle weer- en verkeersinformatie in de gaten te houden vanwege het voorspelde winterweer. Op sommige plaatsen kan mogelijk tot 20 centimeter sneeuw vallen. De ANWB verwacht vanwege het winterse weer meer pechmeldingen.

“Als het nodig is, kunnen wij ons advies nog aanpassen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Vooralsnog wordt mensen nog niet afgeraden de weg op te gaan. Dat kan pas als er meer informatie beschikbaar is. Rijkswaterstaat heeft meer mankracht paraat om indien nodig te helpen. “Dat is onderdeel van het bestrijden van de gladheid. Tussen 1 oktober en 1 mei zijn altijd meer mensen op de been.”

De ANWB verwacht dat het zaterdag nog wel zal meevallen met de drukte bij de wegenwacht, maar rekent zondag op meer pechmeldingen. “Al zit het echte venijn maandagochtend in de spits. Dan verwachten we zeshonderd extra pechgevallen”, zegt de woordvoerder. De bezetting is daarom zondag en maandag flink verhoogd.

Als tip geeft de ANWB mee al het sneeuw van de auto af te vegen voor vertrek, een ijskrabber bij de hand te houden en te zorgen voor zicht door alle ramen. “En bewaar de slotontdooier niet in het dashboardkastje, maar in je handtas of jaszak.”

De NS wacht de laatste weerberichten voor het weekend af voor er maatregelen worden genomen bij de dienstregeling. “We verwachten vrijdag meer informatie”, aldus een woordvoerder.