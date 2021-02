Wethouder Rotterdam: euthanasie dieren Blijdorp niet aan de orde

“Euthanasie van dieren in Blijdorp is nog heel ver weg en niet aan de orde.” Dat zei de Rotterdamse dierenwelzijnwethouder Bert Wijbenga donderdag in een raadscommissie. Hij ging in op de onduidelijkheid die was ontstaan na een eerdere brief aan de raad, waarin hij meldde dat als de dierentuin de reorganisatie niet rondkrijgt, deze in het uiterste geval en “zeer tegen haar zin” misschien zal moeten overgaan tot euthanasie.

“Dat is het zwartste scenario en Blijdorp heeft mij terecht gemeld er alles op alles op te zetten om dat te voorkomen.” Een aantal dierenrechtenorganisaties en dierenvrienden wil aangifte doen als de diergaarde uit financiĆ«le nood overgaat tot het doden van gezonde dieren.

Wijbenga zegt zich niet te willen mengen in de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden die ter discussie staan nu Blijdorp moet reorganiseren. “Ik ga niet op de stoel van de directie zitten. Het is aan de directie, de ondernemingsraad en de vakbonden om er onderling uit te komen.” De gemeente Rotterdam heeft aan Blijdorp, dat door de coronacrisis in financieel zwaar weer verkeert, noodsteun van 10 miljoen euro toegezegd. Blijdorp moet daarvoor wel de bedrijfsvoering op orde krijgen en een reorganisatie doorvoeren die 3,75 miljoen moet besparen.

De ondernemingsraad van Blijdorp is akkoord gegaan met het reorganisatieplan van de directie. De medewerkers van de diergaarde stuurden afgelopen weekend nog een brandbrief aan de gemeenteraad waarin zij hun ongenoegen over het akkoord uitten, dat volgens hen leidt tot banenverlies en slechtere arbeidsvoorwaarden. Een plan van Leefbaar Rotterdam om Blijdorp jaarlijks een gemeentelijke subsidie van 2 miljoen euro te verlenen noemde Wijbenga “sympathiek”.