Kabinet trekt 11 miljoen uit voor groene vrachtwagens

Ondernemers die een vrachtwagen willen aanschaffen, krijgen vanaf maart subsidie als ze voor een duurzaam exemplaar kiezen. Het kabinet trekt daar 11 miljoen euro voor uit, laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vrijdag weten.

Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van uitstootvrije voertuigen boven de 4250 kilo, in de praktijk zijn dat voornamelijk vrachtwagens. Voertuigen die op elektriciteit of waterstof rijden komen in aanmerking. Ook voor bepaalde hybride varianten – met zowel brandstof als accu-aandrijving – kan subsidie worden aangevraagd.

Groene vrachtwagens zijn relatief duur en het gebruik ervan staat nog in de kinderschoenen, aldus de staatssecretaris. Voorwaarde voor de subsidie is daarom dat ondernemers die zo’n vrachtwagen met hulp van de overheid aanschaffen, hun ervaring met het gebruik ervan delen.