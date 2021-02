Meeste testlocaties Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht

Zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Daar worden extra teststraten ingericht. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.

Mensen die een testafspraak voor een andere locatie hadden, worden gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen, laat de GGD Rotterdam-Rijnmond weten. De gezondheidsdienst noemt het een lastige keuze. “We willen uiteraard bereikbaar zijn voor alle inwoners van onze regio. Aan de andere kant kiezen we ook voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers op de locatie, maar ook op de weg ernaartoe.” De wegen naar Ahoy en het vliegveld worden extra schoongemaakt en er wordt extra gestrooid.

Het is nog niet bekend of de andere testlocaties in Rotterdam-Rijnmond dinsdag weer open gaan.

De landelijke organisatie van gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland, zei eerder dat teststraten en vaccinatielocaties zo veel mogelijk open blijven en dat medewerkers alles op alles zetten om de plekken bereikbaar te houden. Er wordt sneeuwgeruimd en zout gestrooid, op sommige plekken kunnen mensen in hun auto of binnen wachten, de openingstijden worden waar nodig aangepast, er zijn locaties waar chocolademelk of muziek is geregeld en voor mensen die slecht ter been zijn staan soms rolstoelen klaar. En als mensen zich echt niet veilig voelen, mogen ze het afsprakennummer bellen om hun afspraak te verzetten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat ervan uit dat gemeenten hun best doen om de test- en priklocaties open te houden. Rijkswaterstaat staat klaar om daarbij te helpen als gemeenten dat willen, liet ze weten.