‘Veel ouderen durven prik niet te halen om verwacht bar weer’

Veel ouderen zijn bang om dit weekend een coronaprik te halen wegens de slechte weersverwachting, meldt seniorenbond ANBO. “Wij krijgen veel telefoontjes van bezorgde senioren wegens het weerbericht”, aldus een zegsman.

“Wij kunnen het ons goed voorstellen dat mensen afhaken als je ziet wat voor weer het wordt. Zaterdag wordt de eerste ijzel al verwacht. Het is dan tricky voor mensen op die leeftijd om op locatie een prik te gaan halen.”

De ANBO pleit er dan ook voor dat de GGD per priklocatie gaat kijken of het verantwoord is om oudere mensen te ontvangen onder winterse omstandigheden. Donderdag sprak de bond ook al verbazing erover uit dat eerder deze week 90-plussers in Alkmaar bijna een half uur in de kou en regen stonden te wachten voor een vaccinatietent.

De verwachting is dat de temperatuur in het noorden van het land zaterdagmiddag onder het vriespunt duikt. Later op de dag en in de nacht gaat het sneeuwen. Voor zaterdagavond geldt code geel.

De ANBO vindt dat het snel anders moet met het vaccinatiesysteem van de oudsten. De bond vindt het “ridicuul” dat deze senioren op pad moeten om de vaccinatie te halen. Prikpersoneel zou naar de ouderen toe moeten gaan om ze te vaccineren.

“De GGD doet z’n uiterste best en heeft de beste intenties. Maar zoals het nu geregeld is, is het een ramp”, aldus de zegsman.