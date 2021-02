Code oranje in noorden van het land ook ingetrokken

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied is code oranje ook ingetrokken. Het KNMI had tot 18.00 uur een waarschuwing voor deze provincies afgekondigd vanwege grootschalige gladheid door sneeuw en ijsplaten.

In de rest van het land gold vanaf 12.00 uur al code geel voor gladheid door sneeuwresten. Deze code geldt nu voor het hele land.

In de nacht en vroege ochtend kan het in de zuidoostelijke helft van het land lokaal verraderlijk glad worden door bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten, aldus het KNMI.

Daarnaast is het snijdend koud en ligt de gevoelstemperatuur tussen -10 en -15 graden. Maandagavond, komende nacht en dinsdagochtend wordt het in het (zuid)oosten tussen -15 en -20 graden.