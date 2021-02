Maaltijdbezorging in Nederland komt weer op gang

De maaltijdbezorging in Nederland komt weer langzaam op gang, maar vanwege het winterweer worden nog niet overal net zoveel pizza’s, poké bowls en andere maaltijden aan huis afgeleverd als normaal. Bijvoorbeeld Deliveroo is vanwege het winterweer momenteel nog maar in een klein aantal gebieden actief en met een beperkte dienstverlening. “We doen dit op een manier die veilig is voor de bezorgers”, laat een woordvoerster weten.

Deliveroo zegt verder de situatie nauwlettend in de gaten te houden, per stad en per wijk. “Mocht het onveilig zijn voor Deliveroo-koeriers om te werken, dan gaan we dicht.” Zondag zette Deliveroo de bezorging nagenoeg overal stop. Op een klein aantal plekken werd nog wel bezorgd, soms gebeurde dat lopend.

Uber Eats startte eerder op maandag de bezorgdienst weer op, nadat het zondag had besloten om de bezorgdiensten van koeriers die de app gebruiken stop te zetten. Restaurants die de app voor afhaal gebruikten waren steeds wel open.

Via Thuisbezorgd.nl kon maandagavond eveneens besteld worden. Ook in bijvoorbeeld Rotterdam, waar een dag eerder de bezorging vanwege het weer nog werd afgebroken, konden mensen weer kiezen uit een reeks bezorgende restaurants. De bezorgdienst was niet bereikbaar voor een verslag van de huidige stand van zaken. Op zondag startte het bedrijf al met bezorgen in steden waar de sneeuwval beperkt was, zoals Maastricht.

De code oranje die voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied was afgegeven is weer ingetrokken. Het KNMI had tot 18.00 uur een waarschuwing voor deze provincies afgekondigd vanwege grootschalige gladheid door sneeuw en ijsplaten. In de rest van het land gold vanaf 12.00 uur al code geel voor gladheid door sneeuwresten. Deze code geldt nu voor het hele land.