Verschillende GGD-locaties ook dinsdag gesloten

Verschillende teststraten en vaccinatielocaties blijven ook dinsdag gesloten vanwege de weersomstandigheden. Zondag waren alle locaties dicht en maandag ging een aantal locaties niet open vanwege de gladheid en de sneeuw.

GGD Rotterdam-Rijnmond opent een beperkt aantal locaties. Locaties Topsportcentrum, Kralingse Zoom, Koperstraat en Zuidland blijven tot nader order gesloten.

Coronatestlocatie Gorinchem blijft gesloten tot en met 14 februari, meldt GGD Zuid-Holland Zuid. Tot diezelfde dag blijft ook de autoteststraat in de RAI Amsterdam niet toegankelijk volgens de GGD.

De vaccinatielocatie in Alkmaar gaat dinsdag ook nog niet open volgens GGD Hollands Noorden. In de regio Utrecht rijden de mobiele testbussen tot en met woensdag niet.

In veel andere regio’s zijn de locaties in principe dinsdag open. De regionale GGD’s bepalen zelf of ze locaties sluiten vanwege het weer. Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld en ingedeeld op een andere locatie of ander tijdstip.