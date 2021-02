Met min 15,4 graden in Achterhoek koudste nacht in ruim acht jaar

Met een minimumtemperatuur van min 15,4 graden in Hupsel, in de Achterhoek, was de nacht van maandag op dinsdag de koudste sinds 16 januari 2013. Het weerbeeld is dinsdag “diep winters”, aldus Weer.nl

Op 16 januari 2013, ruim acht jaar geleden, werd het in Herwijnen (Gelderland) min 18 graden. De laagste temperatuur ooit gemeten in Nederland was min 27,4 graden. Dat gebeurde op 27 januari 1942 in Winterswijk.

Met name in de noordwestelijke helft van het land drijven dinsdag wolkenvelden over. Af en toe valt er wat sneeuw of een sneeuwbui, vooral boven de Waddeneilanden.

In de zuidoostelijke helft van het land, waar in de nacht de laagste temperaturen zijn gemeten, laat de zon zich veel vaker zien. Op veel plekken in dit gedeelte van Nederland wordt het niet warmer dan zeven graden onder nul. Een verschil met de afgelopen dagen is wel dat er minder wind is, zodat het voor het gevoel toch wat minder koud is.

Woensdag komt het kwik uit tussen min 2 en min 5 graden, waarmee het iets minder koud is dan dinsdag.

Ook na woensdag houdt het zeer koude weer nog een aantal dagen aan, zeker tot in het weekend. De zon komt er overdag vaak goed door, in de nachten is het bitter koud met strenge tot zeer strenge vorst. Op enkele plaatsen komt het kwik mogelijk in de buurt van min 20 graden. Overdag liggen de maxima tussen min 2 en min 6 graden.