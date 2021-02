Van Huffelen: toeslagencompensatie voor 1 mei is haalbaar

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) gaat er nog steeds van uit dat alle slachtoffers van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag, voor 1 mei het beloofde compensatiebedrag van 30.000 euro op hun rekening hebben staan. “We zijn deze uitdaging aangegaan omdat we denken dat we dat kunnen”, zegt zij tegen een opnieuw kritische Tweede Kamer.

Van Huffelen kondigde eind vorig jaar aan dat alle gedupeerde ouders snel 30.000 euro krijgen. Dat zal voor sommige mensen meer zijn dan waar zij recht op hebben, maar dat neemt het kabinet voor lief. Wie meer schade heeft geleden, krijgt die later alsnog vergoed. Maar daarvoor is een individuele beoordeling van elk dossier nodig en dat kost veel tijd.

Ook de uitbetaling van de 30.000 euro is “een ingewikkelde en complexe operatie” erkent Van Huffelen. “Maar we gaan ervan uit dat we daar echt een heel eind in zullen komen.” Of echt iedereen voor 1 mei het geld binnen heeft, is nog wel afhankelijk van hoeveel mensen zich uiteindelijk melden. De teller staat tot dusver op zo ’n 20.000. Maar daar zitten ook aanvragen tussen van mensen die helemaal niet voor de regeling in aanmerking komen.