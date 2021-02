Laatste Kamerdag voor verkiezingen, wel extra debatten voorzien

Voor flink wat Tweede Kamerleden zal donderdag de laatste dag zijn dat zij het woord kunnen voeren op het Binnenhof. Vrijdag begint het voorjaarsreces en aansluitend het verkiezingsreces, waarin de partijen zich volledig kunnen richten op hun verkiezingscampagne. Een aantal volksvertegenwoordigers heeft al aangegeven niet meer terug te keren maar voor anderen wordt het spannend. Hun terugkeer hangt af van de stem van de kiezer in maart.

Net als tijdens andere recessen het afgelopen jaar, is wel ruimte gereserveerd voor overleg over de coronacrisis. Op 24 en 25 februari zal een beperkt aantal Kamerleden aantreden voor debatten over corona en andere urgente kwesties die nog niet zijn afgerond. Het gaat onder meer over een wetswijziging in verband met Groningen, waar bewoners wachten op schadevergoeding en hulp naar aanleiding van de gaswinning.

De Kamer heeft de afgelopen tien maanden nogal wat dossiers schriftelijk behandeld of op de lange baan geschoven in verband met corona. Daarnaast zijn veel politiek gevoelige kwesties uitgesteld tot na de verkiezingen nadat het kabinet was afgetreden in januari. De vergadertijd werd extra krap omdat de debatten de afgelopen twee weken vanwege de avondklok al rond 19.00 uur stopten, terwijl die normaliter kunnen doorlopen tot laat in de avond of nacht.