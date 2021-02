ANWB verwacht niet veel extra verkeer bij begin voorjaarsvakantie

Het begin van de voorjaarsvakantie komend weekend in de regio zuid zal vrijdag in tegenstelling tot voorgaande jaren niet voor heel veel extra verkeer zorgen op de wegen, verwacht de ANWB. Wel wordt het vrijdagmiddag waarschijnlijk “merkbaar drukker” op de wegen doordat mensen die in eigen land vakantie gaan vieren en bijvoorbeeld een huisje hebben gehuurd.

Waarschuwingen voor lange files door een uittocht naar wintersportgebieden als Oostenrijk, geeft de ANWB dit keer niet. Door het coronavirus ontraadt de overheid mensen tot en met maart vakanties in het buitenland te boeken. Premier Mark Rutte wees er eerder op dat mensen die op skivakantie gaan of andere plezierreisjes maken het risico nemen dat ze het coronavirus importeren.

Vanwege het coronavirus heeft de Belgische politie aangekondigd in de voorjaarsvakantie streng op te treden tegen mensen die onnodig naar Belgiƫ reizen. Agenten houden controles aan de grenzen. Nederlanders die naar Antwerpen of de Ardennen willen, kunnen een bekeuring verwachten en worden teruggestuurd, aldus de politie.

Scholen in de regio zuid (in de provincies Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Brabant en Gelderland) zijn van 13 februari tot en met 21 februari vrij. De voorjaarsvakantie in de regio’s Midden en Noord is van 20 februari tot en met 28 februari.