‘Door spreiden examens moet docent mogelijk in vakantie werken’

Docenten lopen kans dat ze komende zomer tot in de in de vakantieperiode moeten doorwerken, omdat de examens voor middelbare scholieren over drie tijdvakken worden gespreid. Als het inderdaad zover komt, moeten de leraren daarvoor ruimhartig worden gecompenseerd, stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

“We gaan daar uiteraard bij de minister op aandringen”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De examens worden dit jaar in drie tijdvakken gehouden: een eerste en een tweede tijdvak voor de examens, en een derde voor de herkansingen. Volgend de AOb moeten vooral docenten in regio Noord er rekening mee houden dat het nakijken doorloopt tot in de zomervakantie, omdat die daar dit jaar als eerste begint.