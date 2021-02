Rechtbanken: circa 70 procent van corona-achterstand ingehaald

Van de 16.000 strafzaken die vorig jaar in de eerste drie maanden van de coronacrisis moesten worden uitgesteld, is inmiddels zo’n 70 procent afgehandeld. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De organisatie verwacht dat de opgelopen achterstand in het strafrecht uiterlijk eind dit jaar volledig is weggewerkt.

Tussen 17 maart en 11 mei waren rechtbanken nagenoeg dicht. Alleen zittingen waarbij bijvoorbeeld over de hechtenis van de verdachte moest worden besloten, gingen door. Als iemand in voorarrest zit, dienen rechtbanken daar iedere drie maanden opnieuw naar te kijken.

In de zomer presenteerden het OM en de Rechtspraak een plan van aanpak door onder meer avondzittingen in te voeren en meer zaken te laten behandelen door één in plaats van drie rechters. Lichte zaken zijn vaker door het OM afgedaan met een strafbeschikking en zo’n zeventig rechters stelden hun pensioen uit om mee te helpen.

Tijdens de huidige lockdown zijn de rechtbanken wel toegankelijk. Volgens de Raad voor de rechtspraak is momenteel sprake van een verminderde instroom van nieuwe strafzaken, wat een rol speelt bij het snelle teruglopen van de achterstanden.