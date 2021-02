Uitspraak voor tbs’er die wist te ontsnappen uit kliniek

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak van de tbs’er die vorig jaar op gewelddadige wijze uit de forensische kliniek de Kijvelanden in Poortugaal wist te ontsnappen, samen met een medegedetineerde die de vlucht niet overleefde. Het OM heeft twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De 53-jarige Rotterdammer Antonie van H. ontsnapte op 1 maart samen met medegedetineerde Dennie M. (37) uit Delfzijl uit de tbs-kliniek door een medewerker te gijzelen en te bedreigen met een gaspistool en een mes. Het duo verliet de kliniek met een taxi. Ook de chauffeur werd gegijzeld. M. overleefde de ontsnapping niet, hij werd bij Kesteren (Gelderland) in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten.

Tegen M.s vriendin Cindy S. (44) heeft de officier van justitie drie jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De vrouw uit Appingedam heeft bekend dat ze voor M. de wapens en een mobiele telefoon de kliniek in heeft gesmokkeld.

M. overmeesterde met de wapens een psychiatrisch verpleegkundige en sommeerde hem de celdeur van Van H. te openen. De tbs’ers lieten de medewerker in een paar minuten tijd negen deuren openen met zijn toegangspas. Bij de uitgang werd de man op zijn knieën gedwongen en kreeg hij het gaspistool tegen zijn hoofd gedrukt om de portiers te dwingen de sluisdeuren te openen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid deed onderzoek naar de ontsnapping en de gijzeling. Uit het onderzoek bleek dat meerdere zaken in de kliniek niet op orde waren. Volgens de Inspectie was er sprake van een gebrekkige toegangscontrole, functioneerde een afdelingsteam niet goed genoeg en waren de bouwkundige en elektronische voorzieningen in de kliniek niet voldoende.