Volkskrant, AD en Trouw zaterdag mogelijk later

De landelijke ochtendkranten van DPG Media, de Volkskrant, het AD en Trouw, waarschuwen dat de zaterdagse editie mogelijk later op de mat ligt dan gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met het winterweer.

“Hoewel we er alles aan doen om de krant te bezorgen, valt niet uit te sluiten dat we ook dit weekeinde voor een grote opgave komen te staan. Daarom vragen wij u er rekening mee te houden dat de krant zaterdag later kan worden bezorgd dan u gewend bent. Onze excuses hiervoor”, schrijven de directie van DPG en de hoofdredacties van de kranten vrijdag.

Afgelopen maandag lukte het door de winterse omstandigheden helemaal niet om de papieren kranten naar de abonnees te krijgen. Zij konden hun krant wel digitaal lezen. Ook de dagen erna konden de kranten nog niet overal worden bezorgd. “De buitengebieden en sommige dorpen en wijken bleken moeilijk bereikbaar voor onze chauffeurs en bezorgers. Velen van u toonden hiervoor begrip en staken onze bezorgers zelfs een hart onder de riem. Maar er is ook onbegrip. Na enige dagen begint het geduld op te raken. Dat begrijpen wij.”