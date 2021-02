Grote drukte bij schaatsgebieden, gemeenten sluiten wegen af

Op diverse plekken waar kan worden geschaatst is het erg druk. Diverse gemeenten hebben wegen afgesloten.

De Noord-Hollandse gemeente Waterland heeft de doorgaande weg N518 richting Zuiderwoude en Marken afgesloten. Veel mensen willen daar schaatsen bij de Gouwzee, maar het is er te druk en het risico bestaat dat de hulpdiensten er niet meer door kunnen, aldus de gemeente. In Alphen aan den Rijn kunnen mensen niet meer naar de Treinweg. Op de N231 worden ze teruggestuurd door verkeersregelaars.

Het is ook te druk bij de schaatsgebieden in Stichtse Vecht. Bij Breukelen is de rotonde afgesloten. Het dorp blijft toegankelijk voor hulpdiensten, bewoners en leveranciers, zegt de gemeente.

De gemeente Eemnes laat weten dat de parkeerplaats bij het Stichtse Strand vol is. Mensen die toch komen lopen het risico dat hun auto wordt weggesleept, aldus de gemeente.