Mensen schaatsen op Prinsengracht in Amsterdam

Mensen zijn zaterdagochtend toch aan het schaatsen op de Prinsengracht in Amsterdam. Het ijs op de grachten leek lang nog te dun, maar een groep van zo’n dertig man waagde zich in de ochtend op het ijs op de Prinsengracht. De gemeente waarschuwde zaterdagmiddag dat het ijs op de grachten vaak nog onbetrouwbaar is. Op de Prinsengracht zakte een vrouw door het ijs. Ze kon door omstanders worden gered.

De gemeente riep Amsterdammers vrijdag al op om zoveel mogelijk in de eigen wijk te gaan schaatsen, om drukte en daarmee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als het echt te druk wordt, aarzelt de stad niet om delen van het ijs af te sluiten.

Donderdag schreef de politie een boete uit aan een man die met zijn bootje het laagje ijs op de Prinsengracht kapotmaakte. De man kreeg de bekeuring omdat hij tegen de richting in voer, zegt de politie. Niet voor het vernielen van het ijs.