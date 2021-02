Kwetsbare groepen staan op agenda burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio willen maandag met justitieminister Ferd Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. Grapperhaus vertegenwoordigt het kabinet bij de bijeenkomst in Utrecht. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam pleitte vorige week voor meer vrijheden voor jongeren. Zij zouden voorrang moeten krijgen bij sneltesten, zodat buurthuizen en sportclubs voor deze leeftijdsgroep weer open kunnen. Volgens Halsema en zes andere prominente Nederlanders komen jongeren steeds verder op achterstand te staan, omdat ze niks kunnen doen wat bij hun leeftijd past. “Het tast het welzijn van onze samenleving aan”, aldus Halsema.

Het Veiligheidsberaad bespreekt ook de stand van zaken rondom de strenge coronamaatregelen van dit moment. Na afloop van de bijeenkomst geven de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, en minister Grapperhaus een toelichting op de besproken punten.