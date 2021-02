Scheiden in tijden van Corona

Tegen alle verwachtingen in heeft de coronacrisis vooralsnog niet tot een scheidingspiek geleidt. Dat lijkt goed nieuws, maar de cijfers geven aan dat het er in veel huishoudens niet gezelliger op is geworden. Experts vermoeden dan ook dat velen een scheiding nog even voor zich uitschuiven. Uiteraard is het fijn als de problemen binnen een huwelijk opgelost kunnen worden, maar wat kan je het beste doen als het nu echt tijd is om uit elkaar te gaan?

Gesloten rechtbanken

Het is onverstandig in een slecht werkend huwelijk te blijven zitten, maar veel mensen weten nu niet goed hoe ze het aan moeten pakken. De rechtbanken zijn beperkt toegankelijk, een bezoekje aan de mediator lijkt ingewikkeld, en er is nu niet altijd evenveel ruimte om een scheiding te betalen. De verwachting is dan ook dat het uitblijven van de piek niet zozeer betekent dat we ineens allemaal hand in hand op de bank zitten, maar dat het de stilte voor de storm is.

Online scheiden

Wat veel mensen niet weten, is dat het formele gedeelte van de scheiding gelukkig niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Als je zelf goede afspraken kan maken met je toekomstige ex-partner – al dan niet onder begeleiding van een mediator – hoef je je over idioot hoge kosten bijvoorbeeld minder zorgen te maken. Je houdt dan alleen de griffiekosten en de kosten van je advocaat over. Die advocaat is verplicht, maar in het geval van een laag inkomen wordt een deel daarvan vergoed door het Rijk. Als je online je echtscheiding aanvraagt, maak je het jezelf nog makkelijker en kost het soms zelfs niets.

De boedelscheiding en het ouderschapsplan

Scheidingen worden dan ook steeds vaker online geregeld – in 2020 is het aantal aanvragen dat online verliep zelfs met 60 procent gestegen. Dat is ook goed te doen nu. Het belangrijkste is dat je de boedelscheiding goed regelt en – in het geval dat er kinderen zijn – dat je een ouderschapsplan opstelt. Veel online echtscheidingsspecialisten laten je precies weten welke informatie ze nodig hebben van je, waarna ze de benodigde documenten voor je opstellen en namens jullie indienen bij de rechtbank. Aan dat deel heb je dus niet zoveel werk.

Zorgen en vragen

Meer werk is het natuurlijk om die boedel te scheiden, en om tot goede afspraken te komen over de kinderen. Uit onderzoek van de Vereniging voor Familie- en Erfrecht Advocaten (vFAS) blijkt dan ook dat de grootste zorgen tijdens het scheiden uiteindelijk gaan over vragen rondom de kinderen, de woonsituatie en de financiële toekomst. Dat zijn inderdaad lastige vragen, maar die zijn er helaas ook nog na deze crisis. Als je al zeker weet dat je wil gaan scheiden, kan je daar dus het beste nu al informatie over inwinnen en goed over nadenken.

Minder vechtscheidingen

Ofwel: als het op is, is het op. Als je dan toch tegen wil en dank opgesloten zit, kan je die tijd samen maar het beste gebruiken om oplossingen te verzinnen. Ruzie maken is zelden een goed idee, maar door de lockdown en de gedeeltelijke sluiting van rechtbanken is het voor vechtscheiders en hun kinderen nu helemaal moeilijk.

Cijfers van de vFAS laten gelukkig zien dat we dat steeds minder vaak doen – in de afgelopen twee jaar heeft de rechter slechts in 6 procent van de scheidingen uitspraak hoeven doen, terwijl dat in 2011 nog 31 procent was. 94 procent komt er inmiddels samen uit. Hopelijk geldt dat ook voor jullie.