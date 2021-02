Kan je huis wel een opfrisbeurt gebruiken? Zo zorg je voor die perfecte uitstraling

Misschien komen in deze tijd de muren een beetje op je af en valt het je op dat het schilderwerk wel eens opgefrist kan worden. Bekijk dan niet alleen de binnenkant van je woning, maar kijk ook meteen eens of het buitenschilderwerk onderhoud nodig heeft. Het is belangrijk om je huis goed te beschermen tegen vocht, slijtage en schimmels. Dit kun je voorkomen door te zorgen voor goed schilderwerk.

En zeg nou zelf, met een mooi geschilderd huis zorg je voor een perfecte uitstraling. En past het weer helemaal bij je interieur. Daar heb je voor jaren weer plezier van.

Pak je zelf de kwast of besteed je de schilderklus uit aan een vakman

Buiten dat het schilderwerk veel tijd kost is het ook een secuur werkje en heb je er de juiste materialen voor nodig. Je wilt natuurlijk wel dat het strak in de lak zit. Zie je dit niet zitten om zelf de kwast te pakken dan kun je het schilderen overlaten aan een vakman. Een offerte is zo opgevraagd.

Wat moet er geschilderd worden aan je woning

Voor het binnen schilderwerk kun je bijvoorbeeld denken aan deuren, de trap, raamkozijnen of inderdaad die muren. Voor de buitenkant van je woning kun je denken aan de kozijnen, de gevel of je voordeur. Misschien heb je ook wel een dakkapel wat onderhoud nodig heeft. Zorg ervoor dat je op tijd een schilder inschakelt. Plan enkele maanden vooruit. Zodat er bij goed weer direct geschilderd kan worden. En jij daarna kan genieten van het mooie resultaat.

Besparen op de kosten in de winter

Misschien willen de buren ook hun huis wel laten schilderen en kun je deze klus samen oppakken. Soms is het schilderen door een vakman in de winter zelfs nóg voordeliger.

Laat de kosten goed op een rijtje zetten en bespreek vooraf duidelijk uw wensen, de omvang van de klus, het arbeidsloon, de materiaalkosten en hoeveel tijd het schilderwerk in beslag gaat nemen. Kies je voor een schilder uit de buurt dan scheelt dit ook op de voorrijkosten.