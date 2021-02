CDA wil 1 miljard euro om woningbouw aan te jagen

Het CDA wil dat een volgend kabinet opnieuw 1 miljard euro steekt in het verder aanjagen van de woningbouw. Dat geld moet in een ‘nationaal garantiefonds’ komen waarmee de rijksoverheid de woningbouw stimuleert. Naast de instelling van zo’n nieuw fonds, moet de overheid ook veel meer zelf de regie nemen om ervoor te zorgen dat nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd, vindt de regeringspartij.

De christendemocraten maken zich zorgen over het woningtekort. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Julius Terpstra zijn er nu al 331.000 woningen te weinig en dat aantal zal nog verder oplopen. Er is vooral een gebrek aan betaalbare huizen voor starters en middeninkomens.

Het fonds moet onderdeel worden van een grootschalig Nationaal Woonplan, stelt de coalitiepartij. Ook moet er een minister voor volkshuisvesting komen die hiermee aan de slag gaat, aldus het CDA. Nu valt woonbeleid onder de minister van Binnenlandse Zaken.

De komende tien jaar moeten er wat het CDA betreft zeker één miljoen huizen worden bijgebouwd. Meerdere politieke partijen sturen op deze aantallen in de verkiezingsprogramma’s.

Dit kabinet had ook 1 miljard euro vrijgemaakt sinds 2019 om woningbouwprojecten te ondersteunen. Met deze zogeheten woningbouwimpuls is de bouw in gang gezet van in totaal ruim 95.000 woningen. Daar zullen binnenkort nog enkele tientallen duizenden woningen bovenop komen.