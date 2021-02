‘Economie kan weer open door testcapaciteit fiks op te voeren’

Ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland sturen aan op het heropenen van de economie door de testcapaciteit maximaal op te voeren. Uit een analyse van accountancykantoor KPMG in opdracht van VNO-NCW volgt dat de testcapaciteit tot minimaal 20 miljoen testen per maand moet worden opgevoerd. Ook is het noodzakelijk om een test-, antistof- en vaccinatiepaspoort in te voeren. Volgens David Ikkersheim, arts en partner bij KPMG Health, helpt het opschalen van de testcapaciteit ook bij het verminderen van besmettingen.

Als de testcapaciteit op korte termijn wordt opgevoerd kan Nederland voor de zomer open, zegt KPMG. Volgens Ikkersheim moet de extra testcapaciteit worden ingezet voor het testen van mensen voor deelname aan activiteiten zoals onderwijs en bezoek aan winkels, horeca en cultuur. Door grootschalig te testen zal het aantal nieuwe gevallen verminderen, omdat nieuwe coronabesmettingen sneller ontdekt worden en mensen eerder in isolatie gaan.

In de eerste plaats kunnen er 100.000 tests per dag extra worden gedaan binnen de huidige capaciteit, vertelt Ikkersheim. Op dit moment worden rond de 800.000 tests per maand uitgevoerd. Vervolgens moet ingezet worden op het testen bij onderwijsinstellingen en op het werk. Daarna volgt het invoeren van zelftests. Het moet daarom nu wettelijk mogelijk worden gemaakt om zelftests te doen, zodat mensen zonder arts kunnen testen. Ikkersheim benadrukt dat het verder opvoeren van de testcapaciteit essentieel is. “Niet alleen voor het economische herstel, maar ook om testcapaciteit achter de hand te hebben zodra nieuwe mutaties optreden.”

De kosten van 20 miljoen testen per maand zullen volgens de analyse uitkomen op 600 miljoen euro. Op dit moment kost de lockdown zo’n 5 miljard euro per maand volgens KPMG. De kosten van het testen zouden dus opwegen tegen de kosten van de lockdown, ook al is niet duidelijk hoeveel het openen van de economie oplevert, omdat het vanwege veiligheidsmaatregelen om een gedeeltelijke opening gaat.