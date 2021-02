‘Testen niet alleen voor opsporen corona, ook voor meer vrijheid’

Over enkele maanden moeten er dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn om mensen een testbewijs te geven op de app ’CoronaCheck’, dat schrijft De Telegraaf, die een interview heeft gehad met coronaminister Hugo de Jonge. “De app is zo goed als klaar. Het is helemaal nieuw. Daar is al een tijdje aan gewerkt”, zo zegt hij. “We willen testen niet meer alleen gebruiken voor het opsporen en traceren van corona, maar juist ook voor het weer veiliger mogelijk maken van het sociale leven, van werk en het onderwijs”, citeert de krant de minister.

“Het Outbreak Management Team (OMT) heeft ons erover geadviseerd. Die zeggen dat het eigenlijk maar 24 uur geldig zou moeten zijn. Dat is een beetje onpraktisch natuurlijk. Puur epidemiologisch snap ik het wel, maar 48 uur is praktisch beter hanteerbaar.” Op iets langere termijn komen er zelftests beschikbaar die wellicht zelfs bij de supermarkt te krijgen zijn, schrijft De Telegraaf: “Het zal nog even duren, maar ik sluit het niet uit dat het over een paar maanden het geval zal zijn”, stelt De Jonge.

Een woordvoerder van de minister zegt tegen het ANP dat er begin maart 25.000 testen beschikbaar zijn voor testen die bijdragen aan het openen van de samenleving. Vooralsnog worden die ingezet voor experimenten van Fieldlabs. Over meer testen in ‘het echte’ leven moet nog worden besloten, zo stelt hij, “maar het ziet er wel naar uit”.