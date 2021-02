De Jonge noemt beweringen Van Haga over vaccins

Coronaminister Hugo de Jonge vindt uitspraken van Kamerlid Wybren van Haga (Forum voor Democratie) over bijwerkingen van coronavaccins “gevaarlijk”. Van Haga zei in een coronadebat woensdag dat hij een “slecht gevoel” heeft over de veiligheid van de vaccins. Zo zouden er volgens hem in Israël al veel mensen zijn overleden na vaccinatie.

“Nepnieuws verspreiden middenin een pandemie is gevaarlijk”, waarschuwde De Jonge. De uitspraken van de FVD’er leidden tot irritatie bij de minister omdat ze volgens hem “de vaccinatiebereidheid en daarmee de volksgezondheid schaden”.

Volgens De Jonge meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid juist dat er daar nog geen enkel overlijden is gemeld als gevolg van een allergische reactie op het vaccin. Bovendien, zo stelde de minister: er overlijden in Nederland ruim honderd mensen per dag in de verpleeghuizen. “Nog los van corona, los van vaccinatie. Mensen in verpleeghuizen zijn oud en aan het einde van hun leven, dus die overlijden.” Wanneer je dus mensen in verpleeghuizen vaccineert, overlijden er mensen ná die vaccinatie. “Maar pas nou op om daar dóór vaccinatie van te maken”, benadrukte De Jonge in het debat.

Bijwerkingencentrum Lareb meldde deze week dat er tot dusver 65 mensen zijn overleden na inenting met een coronavaccin. Het centrum benadrukt dat hun overlijden niet betekent dat het is veroorzaakt door een bijwerking van het vaccin. In Nederland overlijden per week gemiddeld duizenden mensen in verpleeghuizen en 80-plussers, door allerlei oorzaken, verklaart Lareb.

Daar kunnen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd. Bij het merendeel van de overledenen zijn onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden.