Kamer debatteert over corona, ‘logica zoek’ voor linkse oppositie

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de versoepelde coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde en de regels die de komende tijd nog wel gelden, zoals de avondklok. Dat Rutte naast demissionair premier ook partijleider van de VVD is en er over drie weken verkiezingen zijn, zal de oppositie vermoedelijk aangrijpen tijdens het debat.

“Ik heb voor het eerst het idee dat ik niet heb zitten kijken naar een persconferentie van premier Rutte, maar van de lijsttrekker van de VVD”, tweet GroenLinks-leider Jesse Klaver dinsdagavond. Volgens hem is de “logica zoek: Je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek”, schrijft hij. Klaver komt woensdag met een voorstel voor meer ruimte op het hbo en de universiteit.

Ook de andere linkse oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes niet na, door de avondklok in stand te houden. Eerder zeiden Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dat deze maatregel als een van de eerste weer zouden verdwijnen. PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat het perspectief voor jongeren ontbreekt. “De willekeur regeert en dat moet anders.”

PVV-leider Geert Wilders reageert op Twitter kort op Rutte, die met heel Nederland wilde afspreken dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. “We spreken helemaal niks met je af Rutte behalve dat we genoeg van je hebben”, aldus Wilders.

Sigrid Kaag, partijleider voor D66, noemt de aangekondigde versoepelingen juist “essentieel”. Volgens haar drukken eenzaamheid bij ouderen en jongeren, financiĆ«le stress bij ondernemers en leerachterstanden zwaar op de samenleving. Ze zegt op Twitter niets over de avondklok. Eerder had D66 grote moeite met die maatregel.