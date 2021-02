Veiligheidscheck kantoor en huis voor advocaten

Advocaten kunnen vanaf woensdag hun kantoor, woonhuis (kantoor aan huis) en digitale voetafdruk laten doorlichten op veiligheid. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) biedt via een gespecialiseerd bedrijf dan een veiligheidsscan aan die kwetsbare punten aan het licht kan brengen.

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld sloten, ramen, toegangscontrole en camera’s, aldus de orde. Ook wordt gekeken hoe vindbaar persoons- en adresgegevens van een advocaat online zijn. Nadat de scan is uitgevoerd, adviseren de experts over de eventuele noodzaak en mogelijkheden om de veiligheid van het kantoor en de medewerkers te verhogen. De kosten van de veiligheidsaanpassingen moeten door de advocaat worden betaald.

De moord op advocaat Derk Wiersum heeft de beroepsgroep opgeschrikt. Wiersum werd in september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was een van de advocaten van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo.

De NOvA kondigde in 2020 een aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten aan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de orde vier ton subsidie verstrekt voor de objectscans. Met het huidige budget kunnen circa 850 scans worden uitgevoerd, aldus de orde. In eerste instantie zou de scan al eind vorig jaar worden aangeboden.

Sinds een jaar is er ook een noodnummer voor advocaten die worden bedreigd dat 24 uur per dag gebeld kan worden. Bij acute dreiging dienen ze direct 112 te bellen.