Nieuwe inleidende zitting in moordzaak advocaat Wiersum

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt dinsdag opnieuw een inleidende zitting plaats tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Twee van hen, Giërmo B. (37) en Moreno B. (32, geen familie), zouden rechtstreeks bij de grondig voorbereide moord betrokken zijn geweest. Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.

Verdachte Anouar T. (27) zou een organiserende en faciliterende rol hebben gespeeld. T. is een neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het zeer omvangrijke liquidatieproces Marengo. Derk Wiersum (44) was de advocaat van de kroongetuige in dat proces. Aangenomen wordt dat die rol hem fataal is geworden en dat Taghi het brein is achter de moord. Hij is er formeel niet voor aangeklaagd.

De moord op Wiersum bracht een grote schok teweeg en leidde tot zeer scherpe veiligheidsmaatregelen rond zaken die met Taghi in verband worden gebracht.

De drie verdachten in de zaak-Wiersum ontkennen betrokkenheid. De rechtbank hoopt de zaak binnen enkele maanden inhoudelijk behandeld te hebben en in juli uitspraak te kunnen doen.

Moreno B. en Giërmo B. zijn intussen ook gelinkt aan een dubbele moord in Paramaribo, zo maakte het OM in december bekend. Anouar T. is verwikkeld in nog een andere strafzaak, waarin hij wordt verdacht van het leiden van een misdaadbende en betrokkenheid bij een poging tot moord in Utrecht.