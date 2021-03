Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen weer wat gedaald. Zij behandelen momenteel 1946 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 38 minder dan dinsdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1397 coronapatiënten, 47 minder dan dinsdag. De druk op de intensive cares is de laatste dagen wat opgelopen. Momenteel liggen daar 549 mensen met Covid-19, negen meer dan de voorgaande dag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

“De ziekenhuisbezetting is in de afgelopen dagen voornamelijk gestegen. Dit komt op een moment dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt. We verwachten daarmee dat het aantal patienten in de ziekenhuizen de komende periode verder stijgt”, aldus het LCPS in een toelichting.

De afgelopen 24 uur zijn 23 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie er vier op de ic liggen. Vooral de ziekenhuizen in de grote steden in de Randstad hebben het nog altijd erg druk met de behandeling van coronapatiënten.