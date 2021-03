Thuiswerken: wat is wel en niet verzekerd op je inboedelverzekering?

Er werken steeds meer mensen thuis en het lijkt erop alsof thuiswerken in de toekomst niet meer verdwijnt. Bij het thuiswerken is het mogelijk dat je van goederen van je werkgever gebruikmaakt. De meeste mensen krijgen bijvoorbeeld een laptop mee die ze anders op kantoor gebruikten. Er zijn ook werkgevers die erin hebben voorzien een bureau of bureaustoel van kantoor thuis te mogen gebruiken. Zo zijn er nog meer spullen die mogelijk niet van jezelf zijn en die je thuis gebruikt. Het is dan ook de vraag wat er wel en niet verzekerd is op je inboedelverzekering in de combinatie met thuiswerken.

Werken met eigen spullen

Werk je met je eigen spullen thuis? Het is dan belangrijk om te kijken wat er in de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering staat. De inboedelverzekering voorwaarden geven namelijk aan wat de dekking is. Het hangt er daarbij vanaf welk soort dekking je hebt. Een all-in dekking voorziet bijvoorbeeld in schadevergoeding als er door eigen toedoen schade is ontstaan. Standaard voorziet een inboedelverzekering in een dekking voor brandschade, stormschade, waterschade en diefstal. Check je eigen polis of ongelukjes als het laten vallen van een smartphone onder de dekking vallen van je eigen inboedelverzekering. Het is namelijk doorgaans nodig om mobiele elektronica te verzekeren via een extra dekking. Daarbij zijn ongelukjes door eigen toedoen als vallen en stoten eveneens gedekt net als diefstal en waterschade.

Werken met spullen van de werkgever

Heb je van je werkgever de beschikking gekregen over een laptop en smartphone om thuis te werken? In dat geval zijn deze spullen niet verzekerd via je eigen inboedelverzekering. De schade is dan doorgaans wel gedekt via de verzekering die je werkgever heeft afgesloten. Gaat er wat kapot van de spullen van je werkgever? In dat geval is het aan te raden om contact op te nemen met je werkgever. Het gaat dan uiteraard om schade die per ongeluk is ontstaan en die niet is veroorzaakt door opzettelijk handelen.

Kijk je inboedelverzekering even na

Als je aan het thuiswerken bent, breng je veel meer tijd thuis door. In deze tijd zijn kinderen en andere gezinsleden eveneens vaker thuis. Dat betekent dat het risico op het ontstaan van ongelukjes met schade als gevolg toeneemt. In dat opzicht is het aan te raden om je inboedelverzekering even na te kijken. Ben je bijvoorbeeld wel verzekerd als je de schade zelf veroorzaakt of is je dekking daarvoor te beperkt. Het is meteen ook een ideaal moment om te kijken of je nog wel tevreden bent met je huidige inboedelverzekering. Indien je toch aanpassingen wilt, is het natuurlijk mogelijk om rond te kijken. Dan maak je een vergelijking tussen de aanbieders en kom je bij de beste inboedelverzekering uit. Bij een vergelijking let je als eerste op de beschikbare dekkingen. Daarna kijk je naar extra risico’s waarvoor je een dekking wilt en bereken je de premie. Het is ook nog mogelijk om de service te beoordelen door te kijken naar wat anderen daarover te melden hebben.