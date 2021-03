Demonstratiereeks van studenten tegen leenstelsel begonnen

Op de Grote Markt van Groningen is dinsdagmiddag een demonstratie tegen het leenstelsel begonnen. Er namen 150 hbo- en wo-studenten plaats in hoepels die op de grond liggen, om voldoende afstand van elkaar te bewaren.

De demonstratie in Groningen is georganiseerd door de Groninger Studentenbond (GSb), FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het is het begin van een reeks demonstraties door het hele land.

Het leenstelsel werd zes jaar geleden ingevoerd en verving de basisbeurs. Studenten kunnen tegen voordelige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid. Na hun opleiding moeten studenten binnen 35 jaar de lening terugbetalen. Discussies om de zaak terug te draaien zijn er steeds meer, ook in de Tweede Kamer.

De demonstranten willen niet alleen terug naar de basisbeurs, maar ook dat er compensatie komt voor degenen die de ‘pech’ hadden van het leenstelstel gebruik te moeten maken.

Er zijn deze week demonstraties voorzien in Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Wageningen en Amsterdam.